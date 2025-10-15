پخش زنده
کارگروه اطلس دانایی و تدوین برنامه جامع ارتقای مهارتآموزی دانشجویان با همافزایی دانشگاه رازی و آموزش و پرورش کرمانشاه برای نقشهبرداری علمی سواد استان در دانشگاه رازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، چهارمین جلسه از دور چهارم کارگروه آموزش استان کرمانشاه، روز ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور مسئولان ذیربط در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید. مباحث محوری این نشست، تشکیل کارگروه اطلس دانایی و همچنین تدوین برنامه جامع ارتقای مهارتآموزی دانشجویان بود.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی و دبیر کارگروه آموزش استان، در ابتدای جلسه ضمن خیرمقدم به مهمانان، آمادگی کامل دانشگاه رازی را برای همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد. وی بر مشارکت فعال در تدوین اطلس دانایی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاه، شامل دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پایاننامههای دانشجویی، برای انجام تحقیقات مورد نیاز آموزش و پرورش تأکید نمود.
دکتر آقایاری خواستار آن شد تا اداره کل آموزش و پرورش استان، موضوعات و نیازهای پژوهشی خود در چارچوب اطلس دانایی را به دانشگاه اعلام کند تا با استفاده از این ظرفیت، زمینه برای توانمندسازی دانشجویان در انجام رسالهها و پایاننامههای کاربردی فراهم شود. وی افزود: انجام پژوهشهای کاربردی در این زمینه میتواند گامی مؤثر در حل مسائل آموزشی استان باشد و در این راستا، گروههای آموزشی آمار، جغرافیا، کامپیوتر و آب دانشگاه رازی آمادگی لازم برای همکاری با آموزش و پرورش را اعلام کردهاند.
در ادامه این نشست، دکتر اسماعیل میرزایی قلعه، مدیر امور آموزشی دانشگاه رازی و مسئول دبیرخانه امور اجرایی دانشگاههای معین استان، به تبیین اهداف و راهبردهای کارگروه آموزش استان پرداخت و بر نقش محوری دانشگاه در پیشرفت علمی و مهارتی استان تأکید کرد و گفت: باید با همکاری و همافزایی بین دانشگاههای معین، گامهای بلند و ماندگاری در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی نسل آینده ساز کشور برداریم.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، به تشریح ضرورتها و ابعاد مختلف طرح اطلس دانایی پرداخت. وی با اشاره به خلأ آماری موجود از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ضرورت اجرای این طرح را در چند محور کلیدی دانست: نبود آمار دقیق و بهروز از وضعیت سواد در استان، تخصیص غیردقیق بودجههای آموزشی، نیاز مبرم به شناسایی مناطق پرخطر از نظر بیسوادی، و لزوم ایجاد همافزایی نظاممند بین دستگاههای اجرایی.
دکتر کرمی در تعریف این مفهوم، اطلس دانایی را نقشهای جامع و علمی از وضعیت سواد در جغرافیای استان تعریف کرد که از تلفیق دادههای آماری آموزشی و بهداشتی به دست میآید و ابزاری دقیق برای برنامهریزی هدفمند در حوزه سوادآموزی خواهد بود. اهداف ویژه این طرح عبارتند از: تعیین نرخ دقیق باسوادی در ۲۴ منطقه استان، شناسایی مناطق پرخطر و کمخطر، بهینهسازی هزینهها و برنامههای آموزشی، و ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و مشترک در سطح استان.
در این جلسه بر ضرورت مشارکت فعال تمامی سازمانها و ارگانهای استان در راستای تهیه اطلس دانایی و ریشهکنی بیسوادی تأکید شد. وظایف دستگاههای اجرایی و دانشگاهها شامل انجام تحقیقات علمی در حوزه سواد، تحلیل دادهها و طراحی مدلهای آماری برای اطلس، و تأمین پژوهشگران طرح تعریف شد.
همچنین، مأموریتهای اصلی دبیرخانه اطلس دانایی شامل تجمیع دادههای تمامی دستگاهها، تحلیل آماری، طراحی نقشههای GIS و تدوین نسخه اولیه اطلس تعیین گردید. اهداف کلان جلسه نیز ترسیم وضعیت موجود سواد، طراحی نقشه دانایی بر اساس جغرافیای شهری و روستایی، و استفاده از دادههای علمی برای تخصیص بهینه منابع اعلام شد.
در حال حاضر ۲۳،۰۰۰ بیسواد در استان شناسایی شدهاند.
در این زمینه هشدار داده شد که آمارهای فعلی فاقد دقت کافی بوده و این امر میتواند به تخصیص غیرهدفمند بودجه منجر شود؛ لذا تهیه آمار واقعی و دقیق، نیازمند عزمی جدی است.
در پایان، رویکرد آیندهنگرانه در سوادآموزی مورد بحث قرار گرفت؛ برنامهریزی شده است که از سالهای آتی، انواع مهارتهای سواد (از پایه تا تخصصی) با همکاری ادارات مختلف به بزرگسالان استان آموزش داده شود.