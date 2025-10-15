به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: پایش دمای ساختمان‌های اداری و رعایت مصوبه هیات وزیران در فصل سرد امسال نیز همانند پارسال با جدیت در استان اجرا می‌شود.

حسن افتخاری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در دوره سرد سال، مصرف گاز خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱، با تعدیل دمایی کاهش دهند و دمای آسایش ساختمان‌های اداری را حداکثر تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند.

وی با بیان این‌که اجرای دقیق این مصوبه الزامی شدن می‌شود، اضافه کرد: شرکت گاز خراسان رضوی با تشکیل تیم‌های پایش مجهز به تجهیزات اندازه‌گیری دما، روند مصرف گاز در ساختمان‌های اداری را به‌صورت مستمر بررسی خواهد کرد و در صورت عدم رعایت ضوابط، در مرحله اول اخطار قطع گاز صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر لزوم پایش و بررسی فوری وضعیت موتورخانه‌ها ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت، وسایل گرمایشی در ساختمان‌های اداری باید یک ساعت پیش از آغاز وقت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان وقت اداری خاموش شوند و همچنین، خاموش بودن سامانه‌های گرمایشی در روز‌های تعطیل رسمی و غیررسمی الزامی است.

افتخاری گفت: در صورت مشاهده تکرار تخلف در مرحله دوم، قطع موقت جریان گاز انجام، و وصل مجدد آن با تعهد کتبی بالاترین مقام اجرایی دستگاه در استان است.

وی با اشاره به موضوع ناترازی گاز در کشور افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی با شرکت گاز در مدیریت بهینه مصرف، گامی موثر در پایداری شبکه گازرسانی است.

خراسان رضوی با حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار مشترک پس از تهران بزرگ، بیشترین مشترک گاز کشور را دارد.

این شرکت همچنین گاز نیروگاه‌های توس، راشد تربت حیدریه، سبزوار، شریعتی، شمس، فردوسی، مشهد و خیام نیشابور را تامین می‌کند.