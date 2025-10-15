پخش زنده
کارگاههای تخصصی با موضوعات مبارزه با جوندگان مضر و کنترل آفت کرم خراط گردو در شهرکرد برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت استان با اشاره به اینکه هدف از کارگاه جوندگان مضر حذف کامل جوندگان نیست، بلکه کنترل جمعیت آنان برای جلوگیری از خسارت است، گفت: روشهای مختلف مکانیکی و زراعی از جمله یخآب زمستانه، تلهگذاری، لانهکوبی و استفاده از دود اگزوز به طور کامل برای شرکتکنندگان تشریح شد.
قنبری افزود: در کارگاه کرم خراط گردو باغداران با روشهای کنترل و مدیریت این آفت، به منظور حفظ و افزایش کیفیت محصول گردو آشنا شدند.