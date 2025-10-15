وزیر آموزش و پرورش، امروز با استقبال مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان و محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، وارد اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت در برنامه‌های متنوع آموزشی و تربیتی، از جمله گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور و بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان از جمله اهداف سفر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به اصفهان عنوان شده است.

بهره‌برداری از چند طرح آموزشی در نقاط مختلف استان اصفهان شامل مدارس تازه تاسیس و فضا‌های نوسازی شده از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این سفر است.

با حضور وزیر آموزش و پرورش در استان اصفهان، علاوه بر بررسی برنامه‌های توسعه‌ای، فرصتی فراهم شد تا مدیران کل استان‌ها و معاونان وزارت، مسائل آموزشی و تربیتی استان را مورد پایش و ارزیابی قرار دهند و راهکار‌های عملی برای پیشبرد اهداف آموزشی کشور ارائه شود.