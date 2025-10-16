پخش زنده
طرح توسعه جنگل های حرا با کاشت 55 هزار نهال در حاشیه رودخانه بهمنشیر درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس اداره منابع طبیعی شهرستان آبادان گفت: در راستای اجرای طرح ملی توسعه جنگلهای مانگرویی (حرا) در سواحل جنوبی کشور، مرحلهای از این طرح در شهرستان آبادان و در حاشیه رودخانه بهمنشیر با موفقیت به اجرا درآمده است.
علی توکلی با بیان اینکه ، تاکنون ۲۰ هزار نهال حرا در حاشیه رودخانه بهمنشیر کاشته شده افزود: قرار است تا پایان امسال ۳۵ هزار نهال دیگر نیز به این مجموعه افزوده شود
او هدف از اجرای این طرح را حفاظت از زیستبومهای ساحلی، مقابله با فرسایش خاک و افزایش پوشش گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی منطقه دانست و عنوان کرد:جنگلهای حرا نقش مؤثری در تعدیل آبوهوا، تثبیت رسوبات و ایجاد پناهگاه طبیعی برای پرندگان و آبزیان دارند.
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان آبادان در ادامه گفت: رشد مطلوب نهالهای کاشتهشده در سالهای اخیر در حاشیه بهمنشیر نشان میدهد که این منطقه ظرفیت بسیار مناسبی برای گسترش جنگلهای حرا دارد و میتواند به عنوان یکی از کانونهای اصلی توسعه این گونه ارزشمند در شمال خلیج فارس مطرح شود.
گفتنی است طرح ملی توسعه جنگلهای حرا از سه سال پیش با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بیش از چهار هزار کیلومتر از سواحل جنوبی ایران آغاز شده و نتایج موفقی در استانهای جنوبی از جمله خوزستان به همراه داشته است.