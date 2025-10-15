\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0631\u06cc\u0647 \u0635\u0646\u0639\u062a \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b\u00a0 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06f1\u06f0\u06f0 \u062a\u0627 \u06f4\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n