به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی باخرز گفت: عملیات فنی انجام شده این تعداد رشته قنات از محل اعتبارات ملی، استانی و قسمتی از محل کمک‌های اهالی هر منطقه هزینه و تامین شده است.

رضا نظری‌نیا افزود: جریان آب قنات در روستا‌های «فری آباد پایین، حسین آباد قلعه سرخ، مردان آباد، نوبهار کردیان، جیزآباد و خیدیز» با عملیات ریزش‌برداری و مرمت افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: ۳۲۶ بهره‌بردار بخش کشاورزی این شهرستان از آب قنات‌های احیا شده در کشتزار‌ها و باغات این منطقه برداشت می‌کنند.

نظری‌نیا با بیان اینکه سال گذشته ۲۰ رشته قنات در روستا‌های این شهرستان احیا و مرمت شد، ادامه داد: ۱۳۸ قنات فعال در باخرز بسیار کم بهره و در عمل فاقد صرفه اقتصادی است و سود و کارکردی برای کشاورزی شهرستان ندارد.

وی گفت: حوادث غیر مترقبه همچون سیلاب، خشکسالی‌های چند سال گذشته و عوامل انسانی از مهمترین عوامل تهدید کننده تخریب قنوات محسوب می‌شوند.

شهرستان ۵۳ هزار نفری باخرز با ۲ شهر باخرز و قلعه نو علیا و ۵۲ روستا در فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده است.