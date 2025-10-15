پخش زنده
استاندار خوزستان، بر سلامت کامل و افزایش مشارکت مردمی به عنوان دو اصل کلیدی و غیرقابل تعارف در برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در نشست ستاد انتخابات استان گفت: هدف ما افزایش مشارکت، هم در کمّیت و کیفیت داوطلبان و هم در تعداد رأیدهندگان است. هرچه انتخابات سالمتر برگزار و آراء دقیقتر خوانده و اعلام شود، نتیجه، واقعیتر و سلامت کار، اثباتشدهتر خواهد بود.
اولویتگذاری استانداری: شناسایی و رفع موانع مشارکت
استاندار خوزستان، راهبرد کلان استانداری را «شناسایی و تقویت عوامل منطقهای افزایش مشارکت» عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: تمام تلاش ما معطوف به این است که با درنظرگرفتن شرایط خاص هر منطقه، موانع مشارکت را شناسایی و با خلاقیت و تدبیر، آنها را رفع کنیم. افزایش مشارکت یک اولویت و دغدغه همیشگی برای ماست که مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری است.
وی تصریح کرد: برای تحقق این هدف، راهکارهای عملیاتی از جمله پشتیبانی فنی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات، تأمین و ارسال بهموقع صندوقهای سیار برای مناطق عشایری و سختگذر و فعالسازی سامانههای پاسخگویی به شکایات انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته است.
روند اجرایی شفاف و تعریفشده
موالیزاده در ادامه با اشاره به جلسه مشروح با فرمانداران استان، بر لزوم پایبندی به چارچوبهای ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح تأکید کرد و گفت: روند اجرایی انتخابات، شامل زمانبندی مراحل ثبتنام، تشکیل هیئتهای اجرایی و نظارت و نیز برگزاری خودِ انتخابات، بهطور کامل تعریف و ابلاغ شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم استان در این رقابت سالم، حضوری پرشور و فعالانه داشته باشند.
زمانبندی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراها
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
داوطلبان مشمول ماده ۴۱ قانون، برای امکان ثبتنام باید استعفای خود را تا پایان ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ارائه و تأیید مرجع مربوطه را دریافت کرده باشند.
ثبتنام عمومی داوطلبان نیز از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و رعایت این مهلتهای قانونی از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی است.