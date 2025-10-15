به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب عباسی مدیر روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری گفت: کنفرانس خبری رئیس‌جمهور «مسعود پزشکیان» روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

وی درخصوص حضور رسانه‌ها در دومین نشست خبری رئیس‌جمهور نیز اظهار کرد: محدودیتی برای حضور رسانه‌ها نداریم. پاسخ دادن به رسانه‌ها به شکل قرعه کشی خواهد بود. سعی می‌کنیم رسانه‌ها حضور بیشتری داشته باشند و زمان مبسوط اختصاص داده شده است. به رسانه‌ها جهت ارسال سوالات، پیام ارسال می‌شود و سوالات را به سامانه‌ای که اعلام می‌کنیم ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری همچنین درباره حضور وزرای اقتصادی در حاشیه جلسه هیات دولت، افزود: حیاط دولت هر هفته با حضور حداکثری رسانه‌ها برگزار می‌شود و به همه اعضای دولت هم گفته‌ایم و تشویقشان کردیم که در جمع خبرنگاران حضور پیدا کنند و پاسخگوی سوالات شما باشند.

نخستین نشست خبری «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور با رسانه‌های داخلی و خارجی ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در محل سالن اجلاس سران کشور‌های اسلامی برگزار شد. بیش از ۳۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی این نشست خبری را پوشش دادند.