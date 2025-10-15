پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از هشتصد نفر از خادمان و نقش آفرینان دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان صبح امروز در سالن اجتماعات نیروی انتظامی رشت تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ استاندار گیلان در این مراسم گفت: در مقایسه اجرایی کنگره اول و دوم، اتفاقات اثرگذاری در این کنگره رخ داد و یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی نقطه عطفی در برگزاری کنگرههای شهدا بود که در نخستین کنگره گیلان رخ داد و برخی اتفاقات کنگره دوم نیز منحصربهفرد بود.
هادی حق شناس با بیان اینکه در این کنگره سه اتفاق خوب رخ داد افزود: مکان دائمی برای کنگره ایجاد شده که برای هر مراسم دیگری در این سطح قابل استفاده است و نگرانیهای قبلی برطرف شده است.
وی مورد دوم را حضور چشمگیر مردم دانست و افزود: بیش از ده هزار نفر در طول مراسم و حدود ۲۰ هزار نفر در شب آخر حضور داشتند که نشان میدهد گیلان همچنان در راستای شعار کنگره پرچم خود را بالا نگه داشته است و سوم، تنوع در برنامهها و کارهای فاخر هنری بود که در ابعاد مختلف توسط دستگاههای اجرایی، اجرا شد.
استاندار در ادامه با گرامیداشت یاد ۸ هزار شهید گیلان که با ایثار خود اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد، افزود: گیلان در حراست از این خاک دارای سابقه تاریخی طولانی است که از جمله آنها میتوان به سال ۱۸۰۵ در محله پیلهداربن رشت اشاره کرد که جلوی حمله روسها و اشغال گیلان گرفته شد.
هادی حق شناس همچنین مبارزه میرزا کوچک جنگلی در سال ۱۹۲۰ را نمونهای از مقاومت تاریخی مردم گیلان در برابر استکبار دانست.
وی همچنین یاد شهید مدافع حرم مرتضی حسینپور شلمانی معروف به شهید قمی که به تعبیر سردار شهید سلیمانی نابغه مبارزه با داعش بود را گرامی داشت و افزود: رشادت و ایثار فرزندان این دیار در دفاع مقدس ۱۲ روزه علیه صهیونیسم نیز نمونه بارز دیگری از افتخارات ماست که یاد همه آنان را گرامی میداریم و به تاریخ غنی خود میبالیم.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این مراسم با اشاره به مشارکت و نقش آفرینی گسترده مردمی در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گفت: گیلان با ظرفیت بومی، کنگره شهدا را به صحنه حماسه بدل کرد.
سردار الیاس کوثری به دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، با هنرنمایی نقش آفرینان زمان جنگ، آن روزها که رزمندگان با اراده و معنویت کار میکردند، تداعی شد.
وی با قدردانی از فرماندهان، پیشکسوتان و خادمان شهدا افزود: انتقال تجربه از سوی پیشکسوتان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت این رویداد داشت.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان به نقش آفرینی خادمان شهدا، هنرمندان، نیروهای امنیتی و ارتش اشاره کرد و گفت: حضور در صحنهها با نقش آفرینیها به منظور خدمت خالصانه خادمان شهدا چشمگیر بود و هنرمندان با ایفای نقشهای تأثیرگذار، فضای کنگره را زنده کردند.
سردار کوثری با اشاره به فعالیت ارزنده ارتش قهرمان در طول ۷ روز با اجرای نمایش میدانی و اجلاسیههای متعدد، از ارتقای سطح کیفی کنگره گفت: نیروهای امنیتی و فراجا تلاش گستردهای داشتند وهر شب ۲ تا ۳ هزار خودرو ساماندهی میشد.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان برنامهریزی از جزء به کل را از ویژگی برجسته این کنگره بیان کرد و افزود: گیلان در یادوارههای شهدا با مشارکت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که نشاندهنده عظمت حرکت مردمی با کسب رتبه اول کشوری در سال ۱۴۰۲ بود، در سال ۱۴۰۳ نیز توانسته این رتبه را حفظ کند.
سردار کوثری به دیگر برنامههای اجراشده در راستای این کنگره اشاره کرد و افزود: تهیه توزیع بستههای معیشتی با کمک خیرین محلی و پایگاههای مردمی، ساخت و افتتاح مسکن برای محرومان از جمله اقدامات دراین راستا بود.
وی با بیان اینکه گیلان برای نخستینبار اجلاسیهها را از سطح شهرستانها آغاز کرد، گفت: از ۱۷ شهرستان، ۹ شهرستان برنامههای کامل اجرا کردند و ۸ شهرستان نیز پردهخوانی برگزار کردند.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان، استفاده از ظرفیتهای بومی استان را ویژگی دوم این کنگره دانست و گفت: گیلان تنها استانی است که هم آموزش و هم اجرای زنده در فضای بومی را انجام داد و در بخش نمایش، از هنرمندان همان شهرستانها استفاده شد.
سردار کوثری با اشاره به شعار کنگره؛ «گیلان، پرچمدار توحید، حماسه، مقاومت» گفت: این شعار بر اساس بنیانهای مذهبی و تاریخی استان انتخاب شد.
وی افزود: گیلان از پیشروترین استانها در حوزه پرچمداری است و از جمله سابقه مذهبی آن مبارزات آل بویه و میرزا کوچکجنگلی علیه ظلم و استعمار، گواهی بر این پیشینه سیاسی و فرهنگی است.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه استان گیلان چهارمین استان کشور در اعزام رزمنده به جنوب بود گفت: گیلان با توجه به بافت جمعیتی، ۱۲۱ هزار رزمنده به جنوب اعزام، ۲۴ هزار جانباز و ۸ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.
رئیس ستاد دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان نیز با بیان اینکه دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان از ۷ تا ۱۷ شهریور امسال بعد از سه سال کار در شهرستانها، روستاها و مرکز استان با اجرای برنامههای فاخر هنری برگزار شد، گفت: این کنگره به تعبیر شرکت کنندگان و مجموعه نظر سنجی ها، جزوه کنگرههای فاخر سه سال اخیر بود که به همت تیم هنری، حماسی و حضور و مشارکت همه مردم اجرا شد.
سرهنگ غلامرضا ملک علی پور با بیان اینکه امروز در مجموع از ۸۰۰ نفر از خادمان و نقش آفرینان دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان تجلیل شد، افزود: سیصد نفر از عوامل نمایش میدانی که یکی از نقاط قوت دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان بود در برنامهای دیگر تجلیل خواهند شد.