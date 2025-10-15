پخش زنده
در سفر رییس پژوهشگاه فضایی ایران به اصفهان بر استفاده از فناوریهای سنجش از دور برای نجات زایندهرود و منابع آبی استان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان در دیدار با رئیس پژوهشگاه فضایی ایران و هیات همراه گفت:استان اصفهان برای پایش مستند تغییرات و کنترل سطح زیر کشت و مدیریت بهرهبرداری از معادن نیاز به سنجش ماهوارهای دارد.
کوروش خسروی افزود: با بهرهگیری از دادههای ماهوارهای میتوان به صورت دقیق و بر مبنای آمار واقعی بسیاری از تحولات استان را رصد کرده و منشأ بسیاری از چالشهای موجود را شناسایی کرد.
وی افزود: با این فناوری علاوه بر پایش کیفی و کمی منابع آبی، بر ساختوسازها، فعالیت معادن و حتی برآورد خسارتهای ناشی از خشکسالی نیز نظارت دقیق میتوان داشت.
در این دیدار رییس پژوهشگاه فضایی ایران با تشریح توانمندیهای پژوهشی و فناوری کشور در حوزه سنجش از دور، آمادگی این پژوهشگاه برای استقرار سامانه پایش ماهوارهای در اصفهان به عنوان پایلوت ملی را اعلام کرد.
اجرای این طرح میتواند نقش تعیینکنندهای در شفافسازی، برنامهریزی و تصمیمگیریهای کلان استانی در مواجهه با چالش کمآبی ایفا کند.