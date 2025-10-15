وزیر ارتباطات با رد ادعای هک ماهواره هدهد قبل از جنگ ۱۲ روزه گفت: خیر، اینکه گفته می‌شود مداخلاتی خارج از روال فنی وجود داشته، به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدستار هاشمی در جمع خبرنگاران در حیاط دولت با اشاره به تشکیل ستاد هوش مصنوعی در دولت چهاردهم افزود: طبیعتاً آن چیزی که اکنون در دولت در حال پیگیری است، ستاد هوش مصنوعی است. متناسب با برنامه اقدامی که تعریف شده و وزارتخانه‌هایی که در این حوزه مأموریت و مسئولیت دارند، وزارت ارتباطات نیز متناسب با مأموریت‌های محوله، کار خود را دنبال می‌کند. امیدوارم در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه برای مردم داشته باشیم.

باید مراقبت کرد تجهیزات و سامانه ها در فضای مجازی و سایبر از امنیت لازم برخوردار باشند

وی همچنین درباره ادعای یک نماینده درخصوص هک شدن دوربین های ترافیکی سطح شهر تهران از سوی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: به‌صورت طبیعی وقتی از فضای مجازی و فضای سایبری صحبت می‌کنیم، یکی از کارکردهای بسیار مهم این فضا، بحث شفافیت است. یعنی فضای مجازی کارکرد بسیار مهمی دارد و آن، شفاف‌سازی امور و البته تسهیل آن‌هاست. طبیعتاً وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم و دستاوردهایی که در این حوزه متصور هست، باید مراقبت کنیم که از نظر امنیتی نیز این تجهیزات و سامانه‌ها از امنیت لازم برخوردار باشند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: متناسب با همین نگاه، چهار محور مشخص در کشور داریم که هرکدام از دستگاه‌ها به‌عنوان دستگاه‌های مسئول، بخشی از هماهنگی مرتبط با دستگاه‌های مختلف را در بحث امنیت برعهده دارند. لازم است اشاره کنم که زحمات زیادی در زمینه امن‌سازی سامانه‌ها کشیده می‌شود، اما با توجه به تعدد سامانه‌هایی که در کشور داریم و دستگاه‌های مختلفی که وجود دارند، برهمین اساس ممکن است در برخی نقاط آسیب‌پذیری‌هایی وجود داشته باشد که باید به‌تدریج به حداقل ممکن برسند.

تا پایان برنامه هفتم باید ۱۰۰ درصد دستگاه‌ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شوند

وی همچنین درباره درصد اتصال دستگاه های مختلف به دولت هوشمند نیز اظهار کرد: طبق تکلیف برنامه هفتم، همه دستگاه‌های دولتی باید به‌صورت ۱۰۰ درصد به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل باشند. این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است. البته در برخی دستگاه‌ها عقب‌ماندگی‌هایی داریم. در بحث هوشمندسازی و خدمات هوشمند، که هدف آن ارائه خدمات بدون مداخله انسانی به مردم است، قانون‌گذار تکلیف کرده که هر سال ۲۰ درصد پیشرفت داشته باشیم تا در پایان برنامه به ۱۰۰ درصد برسیم.

هاشمی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها عملاً به این تکلیف عمل کرده‌اند، خاطر نشان کرد: درخصوص هوشمندسازی، با سایر دستگاه‌ها نیز مکاتبه کرده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال، دستگاه‌ها خود را به ۴۰ درصد برسانند، چون اکنون در سال دوم برنامه هستیم. البته مقرر شده که خدمات هوشمند به ۴۰ درصد برسد. ما به تفکیک دستگاه‌ها این موضوع را رصد می‌کنیم.

ماهواره هدهد هک و از دسترس خارج نشده است

وی همچنین درباره ادعای هک شدن ماهواره هدهد قبل از جنگ ۱۲ روزه و خارج شدن آن از دسترس، اظهار کرد: خیر، اینکه گفته می‌شود مداخلاتی خارج از روال فنی وجود داشته، به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم. طبیعتاً پرتاب‌هایی که انجام می‌دهیم دو بخش دارند که یکی تحقیقاتی و زیرمداری و دیگری عملیاتی است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در بخش تحقیقاتی، کار ما ارزیابی فنی است، خاطر نشان کرد: متناسب با این ارزیابی‌ها، نقاط ضعف را شناسایی می‌کنیم و در نسخه‌های بعدی آن‌ها را به‌روز و ارتقاء می‌دهیم. یکی از اتفاقات افتخارآفرین در صنعت فضایی کشور، ماهواره ناهید ۲ است. برای اولین بار، یک ماهواره مخابراتی باند کیو را در فضا داریم. پس از سه ماه، همه مؤلفه‌های مرتبط با این ماهواره و زیرسیستم‌های آن به‌صورت کامل تست شده‌اند و همه را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار توانستیم ارتباط مخابراتی با ناهید ۲ برقرار کنیم؛ به این معنا که از یکی از ایستگاه‌ها پیامی ارسال کردیم و در یکی از ایستگاه‌های جنوب کشور این پیام دریافت شد. این اتفاق خوبی است که با محوریت بانوان توانمند ایران‌زمین رقم خورده است.