با تلاش محیط بانان در عملیات های جداگانه یک قلاده خرس قهوه‌ای و ۲ قلاده روباه گرفتار در استخر‌های کشاورزی شاهرود و مجن رها سازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان گفت : با حضور سریع و اقدام مؤثر مأموران یگان حفاظت شهرستان شاهرود، این حیوانات پس از زنده‌گیری ایمن، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

سعید یوسف پور افزود : این عملیات با هدف حفظ گونه‌های جانوری و جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش انجام شد و بار دیگر نقش حیاتی محیط‌بانان در نجات جان موجودات ارزشمند طبیعت را برجسته کرد.