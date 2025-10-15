پخش زنده
امروز: -
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در اصفهان: طرح جامع اطلس فضاهای ورزشی مدارس تکمیل شده و آبان ماه رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد جعفری در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیرانکل آموزشوپرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد گفت: طرح جامع اطلس فضاهای ورزشی مدارس به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق از وضعیت فضاهای ورزشی، در سامانه مربوطه بارگذاری و اطلاعات توسط خود استانها تکمیل شده است و پس از رونمایی در آبان ماه، این طرح، مبنای تصمیمگیری برای توزیع عادلانه امکانات و توسعه عدالت تربیتی خواهد بود.
وی بر ضرورت تداوم حمایتها و نظارت مستمر بر توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس تأکید کرد و با اشاره به تفاهمنامههای منعقد شده میان وزارت آموزش و پرورش و اداراتکل استانها در زمینه توسعه فضاهای ورزشی افزود: در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است سرانه فضاهای ورزشی مدارس به یک مترمربع برای هر دانشآموز افزایش یابد و در همین راستا، ۲۸۶۲ فضای ورزشی در قالب تفاهمنامههای رسمی میان وزارتخانه و استانها تعریف و مقرر شده است تا پایان برنامه، این فضاها به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از این طرحها با پیگیری استانها به مراحل پایانی رسیده و در هفته تربیتبدنی افتتاح خواهد شد.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تشریح برنامههای هفته تربیتبدنی تصریح کرد: در این هفته، ۷۳۷ برنامه شاخص شامل المپیادهای ورزشی درونمدرسهای، کانونهای ورزش، طرحهای «ایران همدلی»، برنامههای مهارتآموزی، ورزش با خانواده و آیینهای تجلیل از مقام شهدا در سطح پنجاه هزار مدرسه کشور برگزار خواهد شد که این برنامهها از روز شنبه آغاز و تا جمعه در استانهای مختلف کشور ادامه خواهد داشت.