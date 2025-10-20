پخش زنده
کاظمی جو گفت: با مشارکت دهیاران و مردم طرح جینف در روستاهای شهرستان کهگیلویه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار کهگیلویه در جلسه توجیهی -آموزشی دهیاران این شهرستان در خصوص طرح جی نف که با حضور مدیر کل پست برگزار شد گفت: برای اجرای طرح جینف (سامانه نشانی مکانمحور) در برنامهریزی خدمات عمومی، مدیریت بحران، و توسعه فرهنگی و اقتصادی شهرستان به همکاری دهیاران در خصوص هماهنگی و تسریع ثبت اطلاعات و مشارکت عمومی در روستاها نیاز است.
سید ایرج کاظمی جو بر تسریع اجرای طرح جی نف در روستاهای شهرستان کهگیلویه تاکید کرد و افزود: طرح جینف نهتنها زیرساختی برای دولت الکترونیک است بلکه نقشه راهی برای عدالت خدماتی، مدیریت بحران، و برنامهریزی فرهنگی و اقتصادی در شهرستان محسوب میشود.
کاظمی جو با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر تکمیل این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ اضافه کرد: تکمیل دادههای این پایگاه اطلاعاتی باید هرچه سریعتر با همکاری و همراهی شهرداریها و دهیاریها کامل شود.
وی با اشاره به ضرورت ثبت موقعیت مکانی اماکن در ۴۵۹ روستای شهرستان کهگیلویه گفت: تاکنون تنها ۴ درصد از عملیات فهرستبرداری و ژئوکدسازی انجام شده و این میزان پیشرفت نیازمند بسیج ظرفیتهای محلی، دهیاریها، شوراها، اداره پست و مردم است.
فرماندار کهگیلویه ادامه داد: این طرح میتواند در ابعاد کلان هدف گذاریهای آینده شهر و روستاهای شهرستان را برای توسعه خدمات و آبادانی تسریع کرده و برنامه ریزی مناسبتری در تصمیمات رقم بزند.
مدیرکل پست کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه توجیهی گفت: طرح «جی نف» تاثیر قابل توجهی در افزایش دقت و نتایج حاصل از دادههای مورد نیاز در ابعاد مختلف از جمله سرشماریهای آینده دارد.
ابوالحسن فروغی خوب افزود: با همکاری بخشداران و دهیاران در تهیه نقشههای مورد نیاز میتوان همه اماکن موجود را در روستاها شناسایی کرده و با اختصاص کدپستی، زیرساختهای مورد نیاز، اجرای دقیقتر سرشماری نفوس و مسکن در سال آینده انجام گیرد.
فروغی خوب با بیان اینکه عدم نامگذاری رسمی برخی معابر در روستاها از چالشهای اصلی کندی این طرح است، اضافه کرد: تعیین تکلیف معابر بدون نام و هویت در راستای اجرای بهینه طرح ضروری است.