به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سلیمان رزاقی گفت: پرونده تقلب در طلای آب شده به وزن ۹۰ گرم به ارزش هفت میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی البرز به رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده و استعلام از اتحادیه طلافروشان، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۳۰ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

رزاقی گفت: صنعت، معدن و تجارت، گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی البرز ارسال کرد.