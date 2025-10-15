سخنگوی قوه قضائیه: افزایش آسیبها در حوزه اجتماعی و جرایم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به دلایل داخلی و خارجی با افزایش آسیبها در حوزه اجتماعی و جرایم روبهرو هستیم .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در هفدمین نشست فصلی مجمع خیرین کشور در مشهد افزود: ضروری است خیران و سازمانهای مردم نهاد در حوزه آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از جرایم هم ورود کنند.
وی تاکید کرد : به جای اینکه به دنبال آزادی زندانی باشیم که آن هم کار خوبی است باید تلاش کنیم که کسی وارد زندان نشود، به عبارتی پیشگیری از درمان بهتر است.
جهانگیر اظهار کرد: پیشگیری از جرایم مهم است تا سرمایههایی که نسل آینده ساز کشور هستند به درستی ساخته و تربیت شوند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: بخشی از رشد و گسترش جرایم محصول دنیای امروزی است هر چند پیشرفت تکنولوژی و فناوری کمک میکند انسان در سایه رفاه باشد، اما همین پیشرفتهای تکنولوژی تهدیداتی نیز همراه دارد.
وی ادامه داد: فضای مجازی نوعی تیغ دو لبه برای کودکان است و آنها را در معرض خطر قرار میدهد بنابراین چنانچه غفلت کنیم سرمایهها و نسل آینده ساز را از نظر فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در همه دنیا اثبات شده که دولتها به تنهایی نمیتوانند امور جاری جامعه مدنی را بسازند و آنچه موثر است، استفاده از ظرفیتهای مردمی، نیکوکاران و خیران است.
جهانگیر اضافه کرد: هم افزایی بین خیران و موسسات خیریه محدود است، بانک اطلاعاتی از خیران و ظرفیتها آنها برای ساخت کشور و حکمرانی دقیق و صحیح وجود ندارد.
هفدمین نشست فصلی مجمع خیرین کشور از ۲۳ مهرماه در مشهد آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد.