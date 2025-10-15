همافزایی رسانهای برای افزایش امنیت اجتماعی در لرستان
در شصتودومین جلسه شورای اطلاعرسانی استان لرستان بر همافزایی رسانهای برای افزایش امنیت اجتماعی در لرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون سیاسی امنیتی استانداری در شصتودومین جلسه شورای اطلاعرسانی استان با تأکید بر ضرورت تقویت احساس امنیت در جامعه افزود: برای بهبود این وضعیت باید با رویکرد فعالانه، از طریق تولید محتوای هدفمند و مشارکت فعالان فضای مجازی، اقدام شود.
سعید پورعلی با اشاره به نقش رسانهها و فضای مجازی در بهبود امنیت اجتماعی افزود: ایجاد تعادل میان روایت رسمی رسانههای استان و روایت کاربران فعال فضای مجازی میتواند در راستای ارتقای امنیت روانی جامعه مؤثر باشد.
پورعلی افزود: برگزاری چند دوره آموزشی برای روابطعمومی دستگاهها و مدیران اجرایی استان با هدف تقویت احساس امنیت در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل ارشاد لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون فضای مجازی در زندگی اجتماعی و اداری، بر لزوم ارتقای سواد رسانهای مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کردو افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امنیت روانی جامعه امروز فضای مجازی به فضای واقعی بدل شده و انتشار اخبار نادرست، تحلیلهای غلط و اطلاعات تحریفشده میتواند موجب اضطراب، تردید و بیاعتمادی در جامعه شود.
اعظم روانشاد با اشاره به آمادگی خبرگزاریها جمهوری اسلامی ایران به عنوان خبرگزاری مادر در استان برای برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مدیران اجرایی افزود: این دورهها را با هدف ارتقای سواد رسانهای و توانمندسازی مدیران در مواجهه با فضای مجازی از سوی شورای اطلاعرسانی استان در دستور کار قرار گرفته است.