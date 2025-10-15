معاون صنایع دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: انسجام بخشی بین دستگاهی توسط صنایع دستی، امکان پذیر است و حوزه صنایع دستی به دلیل ماهیت چند وجهی می‌تواند تاثیر گذار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلالی دهکردی امروز در جلسه تکریم و معارفه سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: استان‌ها هر کدام مزیت خاصی دارند بعضی در تولید و بعضی در توزیع، خراسان رضوی قابلیت اصلی در توزیع و عرضه صنایع‌دستی را دارد.

وی افزود : توسعه و ترویج صنایع‌دستی در خراسان رضوی ، باید مبتنی بر این مزیت رقابتی باشد.

معاون صنایع دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های بین بخشی، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : همگرایی بین سه حوزه سازمانی هدف اصلی ادغام این سه سازمان بوده است و ما باید در این مسیر گام برداریم.

جلالی افزود : حسن صنایع‌دستی در خانه‌های صنایع دستی، تجمیع ظرفیت‌های ساخت، آموزش، در خانه‌های صنایع‌دستی قابلیت منحصر‌به‌فرد است که در خانه‌های صنایع دستی شکل خواهد گرفت.

در این جلسه از زحمات محمداسماعیل اعتمادی سرپرست سابق معاونت صنایع‌دستی اداره کل قدردانی و سمیه روانخواه به عنوان سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی معارفه شد.