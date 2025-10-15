به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجتمع ورزشی و درمانی اسپیناس در یاسوج افتتاح و کلنگ ساختمان جدید بسیج سازندگی سپاه فتح استان به زمین زده شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آیین کلنگ‌زنی ساختمان جدید سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه استان در سالیان اخیر، گفت: به لطف خدا، استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در سالیان اخیر بوده است.

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی با تأکید بر مأموریت بسیج سازندگی، افزود: بسیج سازندگی وظیفه دارد که به محرومیت‌ها توجه کند و در عین حال به پیشرفت استان هم بپردازد.

وی اضافه کرد: سازمان بسیج سازندگی برای انجام این مأموریت نیازمند زیرساخت‌های مناسب، هم از بعد ساختمان و هم از بعد تجهیزات است.

سرتیپ سلیمانی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرای سازمان بسیج سازندگی اضافه کرد: دو سه سالی است که تجهیز بسیج سازندگی استان‌ها و شهرستان‌ها در دستور کار سازمان بسیج قرار گرفته و همچنین احداث ساختمان‌های مناسب برای مرکز سازمان بسیج سازندگی استان نیز پیگیری می‌شود که امروز عملیات اجرایی این طرح آغاز شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه نیرو‌های فعال در این طرح دارای روحیه جهادی هستند و از گروه‌های جهادی نیز کمک می‌گیرند، اظهار امیدواری کرد: ه با توجه به این ظرفیت‌ها، این ساختمان به سرعت احداث و به در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

سرتیپ سلیمانی ادامه داد: با تکمیل این ساختمان، می‌توان با استفاده از گروه‌های تخصصی، گروه‌های جهادی و ظرفیت‌های کارشناسی، و همچنین با هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی استان، در پیشرفت استان نقش‌آفرینی کرد و در رفع مشکلات، به‌ویژه محرومیت‌هایی که در بعضی از مناطق استان وجود دارد و باید به آنها توجه بیشتری شود، گام برداشت.

فرمانده سپاه فتح استان هم گفت: در این سفر رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو طرح با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح شد.

سردار مصطفی مثنوی افزود: با افتتاح مجموعه ورزشی مجتمع ورزشی و درمانی اسپیناس بسیج سازندگی با هزینه چهارمیلیارد تومانی ومشارکت بخش خصوصی زمینه اشتغال ۱۲ نفر در این طرح ورزشی فراهم شد.

سردار مثنوی با شاره به ساختمان جدید بسیج سازندگی سپاه فتح استان افزود: عنلیات اجرایی این ساختمان با اعتبار بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع مربع عملیات اجرایی آن آغاز شد و تلاش کی شود در مدت زمان تعیین شده به بهره برداری برسد.