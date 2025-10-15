پخش زنده
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: دولت بهصورت جدی در حال بررسی راهکارهایی است که این مطالبۀ عمومی را بهصورت منطقی، تدریجی و بدون ایجاد اختلاف یا دوقطبی در جامعه محقق کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: رفع فیلترینگ از روز نخست جزو برنامههای دولت بوده و آقای پزشکیان لحظهای از این خواستۀ بهحق مردم غافل نشده است. دولت بهصورت جدی در حال بررسی راهکارهایی است که این مطالبۀ عمومی را بهصورت منطقی، تدریجی و بدون ایجاد اختلاف یا دوقطبی در جامعه محقق کند.
حضرتی درباره انتصاب مشاور نسل زد خود اظهار کرد: برای عزیزی که فعال، خوش فکر، جوان خوش سابقه در حوزه هنر و موسیقی و مسائل مربوط به دانش آموزان و دانشگاهیان است، حکم مشاور زدیم که آغازی برای دریافت واکنش و عکس العمل از سوی دیگران بود.
وی با بیان اینکه عکس العملها در خصوص حکم مذکور فوق العاده بود، افزود: به جامعه جوان کشور تبریک میگویم. از کسانی که اظهار لطف داشتند و یا مرا مورد نقد قرار دادند تشکر میکنم که به اصل این موضوع توجه کردند چون اصل این موضوع مهم بود. نقدها را دیدم البته هر کسی را انتخاب کنیم عده ای علیه او صحبت میکنند. مهمتر از آن، توجه و حساسیت اهالی جوان جامعه به اصل این امر است که کسی پیدا شده در این اوضاع و احوال به فکر نسل زد است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با اشاره به جلسه خود با ۱۵ دانشجوی نسل زدی از دانشگاههای مختلف، خاطر نشان کرد: ما همچنان صدها نفر داوطلب داریم که اعلام آمادگی در این خصوص کردند. در حالی که تصور اولیه دولتمردان و مسئولان ما در ارکان حکومت این بود که ادبیات، رفتار و گفتار این نسل با حکومت و دولت سنخیتی ندارد درحالی که تعداد زیادی از این عزیزان آماده هستند هنر و توانایی فوق العاده خود را به کار گیرند.
حضرتی افزود: در این جلسه صحبتهای ۱۵ تن از نسل زدیها را شنیدیم. دو هفته دیگر مجددا جلسهای داریم که این ۱۵ نفر به ۱۵۰ نفر تبدیل میشوند و این داستان رشد پیدا میکند. در قالب کمیتهها و تخصصهای مختلف و رشتههای مختلف فعال میشوند و داستان نسل زد را با قوت ادامه میدهیم. کار دست آنها است و ما تسهیل کننده هستیم. وقت و مکان و دستور جلسات با آنها است و ما مشاور آنها در حل مسائل هستیم. این داستان پررنگ و جدی ادامه پیدا میکند. تعداد زیادی از دوستان اهل هنر و موسیقی و ورزش پیام دادند و نامه نوشتند که آمادهایم به داستان نسل زد بپیوندیم. روزهای آینده اخبار خوب درباره تحرکات، جلسات و فعالیت منظم اینها و اتصال آنها به ارکان کشور میشنوید.