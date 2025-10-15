پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: فراهمسازی زیرساختهای دادگاه صلح و شورای حل اختلاف باید در اولویت قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور با علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در تالار صلح مرکز حل اختلاف دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در این دیدار صمیمانه از پیگیریها و هماهنگیهای رئیس کل دادگستری استان تهران در جهت تقویت شوراهای حل اختلاف قدردانی و تشکر کرد و افزود: بهطور منظم هفتهای یک نوبت از مجتمعهای شورای حل اختلاف و دادگاه صلح و دادگستری شهرستانها بازدید میدانی به عمل میآید و در این بازدیدها نقاط قوت، ضعفها، نیازمندیها و راهکارها شناسایی و جهت برطرف کردن آن اقدامات لازم صورت میگیرد.
صادقی با اشاره بر لزوم تقویت نهاد داوری در نظام قضایی کشور گفت: اگر داوری حرفهای و تخصصی رونق پیدا کند، آثار مثبتی برای نظام قضایی بهوجود میآید و به آینده دستگاه قضایی کمک میکند.
معاون قوه قضاییه گفت: از رئیس کل دادگستری استان تهران انتظار دارم در اصلاح رویهها از قبیل ارجاع پرونده به دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و اصلاح نحوه ثبت گزارش اصلاحی با توجه به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون شورای حل اختلاف اقدام شود.
حجتالاسلام صادقی به موضوع نیاز ستاد شوراهای حل اختلاف استان تهران درباره نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از نقاط ضعف شورای حل اختلاف، نبود نیروی انسانی است که انشاءالله رئیس کل در رفع نیازمندیهای ستاد اقدام مناسب انجام خواهد داد.
در ادامه این دیدار القاصیمهر با قدردانی از تعامل مثبت و سازنده مرکز حل اختلاف با مجموعه قضایی استان تهران در جهت توسعه، تقویت و رفع نیازمندیها بر تقویت شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه صلح در راستای تسریع در ایجاد صلح و سازش تأکید کرد.
وی افزود: تلاش مجموعه قضایی دادگستری استان تهران بر این تفکر متمرکز است که زمینه رجوع به داوران حرفهای فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر موضوع تسریع در روند ارزیابی متقاضیان پروانه داوری و افزایش کمّی هیأتهای ارزیابی برای سرعت در بررسی پروندهها به منظور بهرهمندی از داوران حرفهای و ترغیب مردم به استفاده از آنها تأکید کرد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم تقویت جایگاه ستاد ملی صبر و صلحیاریها گفت: باید قضات ارجاع پرونده به داوران حرفهای را در اولویت کاری خود قرار دهند تا از ظرفیت مردمی برای کاهش اختلافات و رفع منازعات و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی استفاده شود.
لازم به ذکر است، دو طرف همچنین درباره اختصاص ساختمانهای جدید در تهران جهت استقرار دادگاه صلح و شورای حل اختلاف بحث و تبادلنظر کردند.