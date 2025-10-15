به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به منظور دیدار و ارتقاء سطح همکاری و تقویت مناسبات دوستانه و برادرانه میان مرزبانان، سردار "فرج رستمی "فرمانده مرزبانی استان کردستان در راس هیئتی با حضور در کشور جمهوری عراق با سرلشکر" دلیر فرزنده زبیر الزیباری " فرمانده مرزبانی منطقه یکم جمهوری عراق دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار که در پایانه مرزی باشماق جمهوری عراق برگزار شد، طرفین پیرامون ارتقاء سطح همکاری و اجرای قرارداد‌ها و پروتکل‌های انتظامات مرزی بحث و تبادل نظر کردند.

این گزارش حاکیست، فرماندهان مرزبانی استان کردستان جمهوری اسلامی ایران و منطقه یکم جمهوری عراق در این جلسه ابراز امیدواری کردند با تداوم برگزاری این گونه جلسات و ارتقاء تعاملات دو جانبه، در برقراری نظم و امنیت در مرز‌های دو کشور گام‌های موثری برداشته شود.

بر پایه این گزارش، در این دیدار تفاهم نامه‌ای در خصوص ارتقاء نظم و امنیت، مبارزه با قاچاق و برخورد جدی با ترددات غیر مجاز در مرز‌های دو کشور به امضای طرفین رسید.