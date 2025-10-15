به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار مدیر کل بازرسی استان، ضمن تشکر از زحمات آنان، گفت: اگرچه انتظار این است که شرایط به‌گونه‌ای شود که دستگاه‌ها کارشان را درست انجام دهند و کار بازرسی کمتر شود، اما تخلفات و قصور‌ها و تقصیر‌ها وجود دارد.



وی نظارت باطنی و وجدان کاری را مؤثرترین عامل جلوگیری از تخلف دانست و افزود: دستگاه قضایی در کنترل مدیران و مسئولان و مقابله با متخلفان مرجع بسیار مهمی است.



آیت الله محمدی لائینی با اشاره به پیچیدگی و ظرافت موضوعات روز، بر ضرورت تقویت نیروی کارشناسی و تخصصی در سازمان بازرسی تأکید کرد و ادامه داد: تشخیص موضوعات امروز واقعاً تخصصی شده و کارشناسان باید جزئی‌تر و دقیق‌تر باشند تا بتوانند مسائل را بررسی کنند.



نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: ابزار‌های کار بازرسی از نظر تعداد، نفرات و تخصص‌ها باید کامل‌تر شود و نیرو‌های موجود با بازآموزی‌ها و دوره‌های ضمن خدمت توانمندتر شوند.



او کارکنان بازرسی را در معرض خطر تطمیع و تهدید دانست و تأکید کرد: باید قدرت مبارزه با این دو خطر در شما قوی شود؛ اراده قوی و انگیزه قوی داشته باشید تا تطمیع‌ها و تهدید‌ها در شما اثر نکند



عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن انتقاد از برخی مدیران اجرایی که از تخلفات خود دفاع کرده و بازرسی را مقصر می‌دانند، گفت: بازرسی باید کار خودش را درست انجام دهد و ملاحظات شخصی نداشته باشد.



امام جمعه ساری هشدار داد کار بازرسی نباید تنها توصیه باشد و باید الزامات قانونی و اجرایی داشته باشد و اگر مدیر حرف گوش نمی‌دهد، بازرسی باید بتواند الزام کند نه اینکه بگوید ما گفتیم و مدیر گوش نکرد.



آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شهرداری‌ها و تخلفات آن را "کابوس" بازرسی دانست و افزود: در مرکز استان و در چند دوره بعضی از افراد دستگیر شدند



او تجاوز به منابع طبیعی و موضوع پسماند را از مشکلات مازندران دانست و از بازرسی خواست تا اجرای دقیق مصوبات را پیگیری کند



نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به گلایه کشاورزان از کمبود کود، سوخت و بذر در تعاونی‌ها، خطاب به بازرسی تأکید کرد: توصیه من به شما این است که کارتان را جدی بگیرید، چون اگر شما کارتان را جدی بگیرید، همه جدی می‌شوند، شما ضعیف شوید، همه دستگاه‌ها ضعیف می‌شوند.