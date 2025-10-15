اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

اهدای عضو به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفت‌صد و چهل و هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی در ۱۴۰۴، «محمدرضا رضایی»، ۶۶ ساله که از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده‌یاد رضایی برای پیوند به بیمارستان بوعلی‌سینای صدرا شیراز ارسال شد و قرنیه‌های مرحوم نیز به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتقال یافت.