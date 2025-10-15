پنجم آبان قرعهکشی لیگ برتر والیبال ساحلی
لیگ برتر والیبال ساحلی ایران در سال ۱۴۰۴ روز دوشنبه پنجم آبانماه قرعهکشی خواهد شد.
کمیته ساحلی فدراسیون با صدور اطلاعیهای از برگزاری مراسم قرعهکشی این رقابتها در روز دوشنبه پنجم آبان خبر داد.
در این اطلاعیه تاکید شده است که باشگاههای لیگ برتری در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام، بارگذاری مدارک و قرارداد بازیکنان و کادر فنی در سامانه ملی فدراسیون والیبال اقدام کنند.
گفتنی است چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان کشور از ۲۵ مهرماه با حضور ۹ تیم آغاز شد و روز هشتم اسفند با قهرمانی سنگ آهن بافق (بهمن سالمی و علیرضا آقاجانی) به پایان رسید. تیمهای فولاد هرمزگان، پیکان بندر دیر و پارس جنوبی نیز به مقامهای دوم تا چهارم دست یافتند.