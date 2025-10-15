رئیس اداره فناوری و کدگذاری پست خوزستان گفت: با اجرای پروژه ملی GNAF در خوزستان، بیش از ۳۶۰۰ نقشه روستایی توسط اداره پست ترسیم شد و استان با تحقق ۵۵ درصدی اهداف در جایگاه برتر کشوری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود دیدار با اشاره به اهمیت پروژه «GNAF» در دولت سیزدهم و حمایت ویژه رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم اظهار کرد: متأسفانه کشور فاقد پایگاه اطلاعاتی جامع و یکپارچه‌ای است که بتواند خدمات را به‌صورت هدفمند و دقیق به مردم ارائه دهد.

به گفته رئیس اداره فناوری و کدگذاری پست استان خوزستان پروژه ملی جی‌نف در راستای تولید و توسعه جامع اطلاعات مکانی مبتنی بر کدپستی و آدرس‌های استاندارد در کشور است که به طور قطع بستری یکپارچه و هوشمند برای اتصال داده‌های جغرافیایی و نقشه‌ای فراهم می‌کند.

وی افزود: در حوزه شهری، تاکنون ۹۵ درصد کد‌های پستی ژئوکد شده‌اند و تنها ۵ درصد باقی‌مانده به دلیل تغییرات تقسیمات کشوری و نبود نقشه‌های به‌روز در حال تکمیل است. در بخش روستایی نیز چالش اصلی، نبود نقشه‌های دقیق بود. از مجموع ۴۵۰۰ روستای استان، تنها حدود هزار نقشه توسط بنیاد مسکن تهیه شده بود و ما ناچار شدیم با اتکا به توان داخلی، ۲۹۰۰ نقشه دیگر را خودمان ترسیم کنیم.

رئیس اداره فناوری و کدگذاری پست استان خوزستان با اشاره به مشارکت ۲۷ دستگاه اجرایی در پروژه GNAF، از نقش مؤثر مدیریت کلان پروژه و حمایت‌های سخت‌افزاری و نیروی انسانی تقدیر کرد و ادامه داد: با همت مجموعه و برنامه‌ریزی دقیق، امروز خوزستان در جایگاه برتر کشوری قرار دارد و تاکنون ۵۵ درصد از اهداف پروژه در استان محقق شده است.

وی همچنین به موضوع نام‌گذاری معابر روستایی برای تولید آدرس استاندارد اشاره کرد و گفت: در بسیاری از روستاها، معابر فاقد نام و منازل فاقد پلاک بودند. برای رفع این مشکل، تاکنون ۲۳ جلسه در فرمانداری‌های مختلف برگزار شده و با همکاری دهیاران و فرمانداران، فرآیند نام‌گذاری و ثبت اطلاعات در حال انجام است.