نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌ شرقی گفت: نماز جمعه نماد پویایی فرهنگ دینی و تجلی وحدت امت اسلامی است و امام جمعه باید محور همدلی، بصیرت و اخلاق باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در مراسم تکریم حجت‌الاسلام باقرنژاد و معارفه حجت‌الاسلام صفری به عنوان امام جمعه جدید خسروشاه با اشاره به اینکه جایگاه امام جمعه جایگاهی پدرانه است افزود: امام جمعه باید خود را پدر معنوی شهر بداند و با نگاهی مشفقانه و فراگیر با همه قشرهای مردم تعامل کند؛ زیرا در جامعه، افراد با روحیات متفاوت حضور دارند و وظیفه امام جمعه ایجاد سازگاری، صمیمیت و امید است.

وی گفت: مردم خالص و مؤمن ایران اسلامی تابع ولایت هستند و اتحاد ملی بر پایه ولایت فقیه، رمز ماندگاری انقلاب است. همه ما فارغ از قومیت و زبان، زیر چتر اسلام و ولایت گرد آمده‌ایم و باید در مسیر خدمت به ایران عزیز گام برداریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان ادامه داد: همان‌گونه که امام جمعه باید فضا را برای تعامل اجتماعی و معنوی فراهم سازد، مردم نیز وظیفه دارند با امام جمعه تعامل و وی را در انجام وظیفه الهی و دینی خویش یاری کنند؛ فشار‌های سیاسی یا نگاه‌های جناحی نباید به تضعیف جایگاه امامت جمعه بینجامد.

امام جمعه تبریز با اشاره به موقعیت جغرافیایی خسروشاه و نزدیکی آن به مرکز استان، این ویژگی را یک ظرفیت برجسته دانست و گفت: این موقعیت ممتاز باید زمینه‌ساز رشد صنعتی، توسعه اقتصادی و اشتغال جوانان شود. همچنین با وجود اراضی حاصلخیز، بخش کشاورزی خسروشاه ظرفیت بالایی برای شکوفایی دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تولید منطقه ایفا کند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به پیشینه تاریخی و مذهبی خسروشاه افزود: این شهر قدمتی دیرینه دارد و دست‌کم نهصد سال پیش، عالمی بزرگ، چون سَلّار دیلمی، از فقیهان برجسته شیعه، برای تبلیغ دین به این منطقه آمد و قبر شریف او در خسروشاه مدفون است؛ این پیشینه نشان می‌دهد که فرهنگ دینی و سخت‌کوشی مردم این شهر ریشه در تاریخ دارد.