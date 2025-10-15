پخش زنده
امروز: -
یکصدوشانزدهمین نشست کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه سلسله نشستهای «سواد زندگی» با موضوع «سواد بصری در آینهی هنرهای نمایشی» روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، قطبالدین صادقی، مدرس دانشگاه، فیلمنامهنویس، نمایشنامهنویس، مترجم، کارگردان تئاتر و بازیگر سینما و تلویزیون به عنوان میهمان حضور خواهد داشت و دربارهی نقش و اهمیت تئاتر و هنرهای نمایشی در تقویت سواد بصری کودکان سخن میگوید.
به گفتهی برگزارکنندگان این نشست، بخش عمدهای از درک ما از محیط اطراف، ماهیتی بصری دارد؛ از حالتهای چهره و زبان بدن گرفته تا تصاویر و نمادهای محیطی. توانایی درک و تفسیر این نشانهها بخش مهمی از ارتباطات انسانی را شکل میدهد و برای تصمیمگیری آگاهانه در زندگی ضروری است.
در ادامهی این توضیحها آمده است: سواد بصری نه تنها به درک و تفسیر تصاویر کمک میکند، بلکه توانایی تولید و خلق تصاویر را نیز افزایش میدهد. افرادی که از این نوع سواد برخوردارند، میتوانند ایدههای خود را بهصورت بصری بیان کنند و همین امر، زمینهساز خلاقیت و نوآوری است. از اینرو، سواد بصری بهعنوان بخشی از سواد زندگی، نقش مهمی در توانمندسازی انسانها برای مواجهه با چالشهای روزمره دارد.
تئاتر و هنرهای نمایشی نیز برای کودکان فرصتی فراهم میکنند تا از طریق تماشای نمایش، با طیف وسیعی از محرکهای بصری از جمله طراحی صحنه، نور، حرکت بازیگران، نمادها و استعارههای تصویری آشنا شوند. به این ترتیب، کودکان میآموزند روایتها را نه فقط از راه گفتوگوها، بلکه از طریق عناصر بصری و حرکتی نیز درک کنند.
علاقهمندان میتوانند از طریق فضای مجازی در این برنامه شرکت کنند. این نشست بهصورت برخط از طریق نشانی Live.kpf.ir/ch/lib با گزینهی مهمان و همچنین در کانال کانون در نرمافزار شاد به نشانی shad.ir/kpf_live پخش میشود.
همچنین علاقهمندان میتوانند دیدگاهها و پیشنهادهای خود را به نشانی ایمیل کتابخانه مرجع کانون Ref.lib@kpf.ir ارسال کنند.
کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران خیابان شهید حسن نصرالله، مجتمع شهید ملکشامران واقع شده است.