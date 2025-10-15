پخش زنده
در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش، بحث اجباری شدن دوره پیشدبستانی در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان ملی تعلیموتربیت کودک امروز در گردهمایی مشترک شورای معاونان وزارت و مدیرانکل آموزشوپرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد با بیان اهمیت دوره پیشدبستانی بهعنوان زیربنای نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش، بحث اجباری شدن دوره پیشدبستانی در دست بررسی است و وزارت آموزش و پرورش موظف است زیرساختهای آن را فراهم کند؛ بنابراین همه مدیرانکل دوره پیشدبستانی را بهعنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار خود قرار دهند.
حمیدرضا شیخالاسلام با اشاره به استقرار ادارات تعلیم و تربیت کودک در استانها افزود: در مدت کوتاهی که از تشکیل سازمان میگذرد، موفق شدیم در ۷۳۸ منطقه آموزشی کشور، کارشناسان و مدیران این حوزه را منصوب کنیم.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد استانها در اجرای برنامههای سازمان گفت: از وزیر درخواست کردهام تا فرصتی برای انجام ارزیابی جامع از وضعیت ادارات تعلیم و تربیت کودک در سراسر کشور فراهم شود تا بتوانیم میزان پیشرفت، پوشش تحصیلی، و کیفیت اجرای مأموریتها را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: هفت میلیون نوآموز و نونهال در سراسر کشور مخاطبان ما هستند و انتظار جامعه و حاکمیت از آموزش و پرورش، ساماندهی دقیق این حوزه است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در ادامه به موضوع شناسایی و ساماندهی مراکز غیرمجاز آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: برخی استانها عملکرد مطلوبی در این زمینه داشتهاند و از سایر استانها نیز انتظار داریم موضوع مراکز غیرمجاز را در شورای آموزش و پرورش استان مطرح کنند و هماهنگی لازم برای برخورد قانونی صورت گیرد.