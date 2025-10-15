پخش زنده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: ۲۵ شرکت، مجوز سرمایه گذاری خارجی برای فعالیت در استان یزد را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی گفت: ۲۵ شرکت خارجی در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم مجوز فعالیت سرمایه گذاری به میزان ۵۰ میلیون دلار را از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند.
وی افزود: از این تعداد، ۲۲ مجوز جدید و سه مجوز افزایش سرمایه بوده است که در حوزههای صنعت و معدن و صنایع تبدیلی کشاورزی در حال فعالیت میباشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار داشت: این شرکتها متعلق به کشورهای چین، افغانستان، عمان، امارات، ترکیه، کانادا، انگلستان، استرالیا و هند بوده که در شهرستانهای اردکان و اشکذر، تفت، بهاباد، میبد، مهریز و یزد در حال فعالیت هستند.
به گفته وی طرحهای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در قالب مشارکت با سرمایهگذاران یزدی اجرایی شده است.
دهقان منشادی ادامه داد: حضور سرمایه گذاران خارجی در استان تامین منابع مالی فرایند توسعه اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، تسهیل دسترسی به بازار و توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش قدرت رقابت، افزایش بهره وری اقتصاد، افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید را به همراه خواهد داشت.