به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی گفت: ۲۵ شرکت خارجی در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم مجوز فعالیت سرمایه گذاری به میزان ۵۰ میلیون دلار را از سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند.

وی افزود: از این تعداد، ۲۲ مجوز جدید و سه مجوز افزایش سرمایه بوده است که در حوزه‌های صنعت و معدن و صنایع تبدیلی کشاورزی در حال فعالیت می‌باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار داشت: این شرکت‌ها متعلق به کشور‌های چین، افغانستان، عمان، امارات، ترکیه، کانادا، انگلستان، استرالیا و هند بوده که در شهرستان‌های اردکان و اشکذر، تفت، بهاباد، میبد، مهریز و یزد در حال فعالیت هستند.

به گفته وی طرح‌های سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در قالب مشارکت با سرمایه‌گذاران یزدی اجرایی شده است.

دهقان منشادی ادامه داد: حضور سرمایه گذاران خارجی در استان تامین منابع مالی فرایند توسعه اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، تسهیل دسترسی به بازار و توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد‌های عمومی، افزایش قدرت رقابت، افزایش بهره وری اقتصاد، افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید را به همراه خواهد داشت.