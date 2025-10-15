رئیس فدراسیون والیبال درباره مصدومیت عرشیا به‌نژاد، پاسور اول تیم ملی گفت: اگر کمیته پزشکی فدراسیون آسیب‌دیدگی به‌نژاد را تایید کند، او نمی‌تواند در یک فصل آینده برای تیم ملی و باشگاه شهداب بازی کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سید میلاد تقوی در حاشیه تمرینات تیم‌های زیر ۱۸ سال دختر و پسر اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از پرتعدادترین رشته‌ها در کاروان اعزامی به بحرین هستیم و امیدوارم با تدارکاتی که دیده‌ایم، زحمتی که بچه‌ها و کادر کشیده‌اند بهترین نتیجه را بگیریم. یکی از نکات خوب حضور دخترانمان است که قرار نبود شرکت کنند. باز هم از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و محمدیان تشکر می‌کنم که این فرصت را به دختران والیبال ایران دادند. بچه‌ها خیلی با انگیزه کار می‌کنند.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه هدف حضور در جمع چهار تیم برتر مسابقات است، ادامه داد: آرزوی همه کسب مدال است و بچه‌ها برای آن با تمام وجود می‌جنگند، اما سخت است. تیم‌های خوبی در بخش زنان در این قاره حضور دارند و کاری طولانی در پیش داریم. کسب طلای آسیای مرکزی قدم اول بود. این مسابقات مهم است و تمام تلاشمان را کردیم که بچه‌ها در بهترین شرایط اعزام شوند.

وی در واکنش به این مطلب که فوتبال باوجود صرف هزینه‌های هنگفت با تیم‌هایی همچون تانزانیا مسابقه دوستانه برگزار می‌کند، اما والیبال با تیم‌های تاپ جهان همچون ایتالیا، لهستان و برزیل بازی تدارکاتی انجام می‌دهد، گفت: رشته‌ها را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. فوتبال شرایط بسیار سخت و دشواری دارد، اما باید قبول کنیم که چه برخی خوششان بیاید چه نیاید، والیبال مهم‌ترین رشته ورزش تیمی کشور است. در هیچ رشته تیمی المپیکی کشور جزو ۱۰ تیم برتر دنیا نیستیم و این موضوع به والیبال کمک می‌کند تا بازی‌های تدارکاتی را در شرایط بهتری فراهم کنیم.

تقوی ادامه داد: وقتی برنامه داریم جزو شش تیم برتر جهان باشیم، منطقی است که با تیم‌های بهتری هم بازی کنیم. از طرفی حضورمان در کرسی‌های بین‌المللی هم کمک می‌کند زمینه این اردو‌ها و بازی‌های تدارکاتی فراهم شود. امسال هم جزو ۱۰ تیم برتر جهان شدیم. با این حال در جلسه اخیری که با پیاتزا داشتیم همچنان معتقد بود که برای رضایت بخش‌تر شدن عملکرد، مسیر طولانی‌تری داریم.

رئیس فدراسیون والیبال درباره اعلام باشگاه شهداب مبنی بر مصدومیت عرشیا به‌نژاد، پاسور اول تیم ملی و اینکه او نمی‌تواند تیم را در بازی‌های کشور‌های اسلامی همراهی کند، گفت: اطلاع دادند که آسیب دیده است، اما عدم حضورش هنوز مشخص نیست. مهم‌ترین چیز برای فدراسیون سلامتی بازیکن است حتی اگر شده تیمم را اعزام نکنم باز هم سلامتی بازیکن برایمان حائز اهمیت است. اگر کمیته پزشکی فدراسیون آسیب‌دیدگی به‌نژاد را تایید کند، او حتی یک فصل آینده را نمی‌تواند نه تنها برای تیم ملی که برای باشگاهش هم بازی کند. تا زمانی که کمیته پزشکی فدراسیون تایید نکند به سلامتی کامل رسیده است نمی‌تواند نه تنها برای تیم ملی که برای باشگاه هم بازی کند. در صورت غیبت او، تیم ملی با یک پاسور می‌رود. امیدوارم این مشکل حل شود.

وی در این مورد ادامه داد: مشکلی جدی با میزبان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی داریم و برای تعویض کمک مربی سه شبانه روز با میزبان در حال گفت‌و‌گو بودیم، چون دربازی‌ها اگر اسمی در لانگ لیست باشد می‌توان تا شب قبل از مسابقه تغییر داد، اما در ریاض گویا قانون خودشان را دارند. با این حال اگر لازم شود حتی تیم را اعزام نکنیم، تیم را به خطر نمی‌اندازیم.

تقوی در واکنش به تهدید برخی باشگاه‌ها به عدم حضور در لیگ به دلیل تعویق مسابقات به ۲۸ آبان، بیان کرد: باید در شرایطی که هستیم، تصمیم بگیریم. نمی‌توانیم بخاطر باشگاه برای فدراسیون جهانی تصمیم بگیریم. من از همه باشگاه‌ها ناراحت‌تر هستم، چون برنامه فدراسیون این بود که برنامه‌ای بسیار منظم داشته باشیم، اما این تصمیمی است که شورای لیگ گرفته است و من نمی‌توانم مخالفت کنم. وقتی انتخاب جمع است، قاعدتا همه باید به آن احترام بگذارند.