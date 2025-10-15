پخش زنده
دبیر ستاد علم و فناوری گفت: فرآیند تدوین و نهاییسازی سند جامع توسعه دریا محور با مشارکت دانشگاهها و نخبگان کشور تدوین شده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طاهرینیا افزود: سند جامع توسعه دریا محور در یک فرآیند کاملاً نخبگانی و با بهرهگیری از نظرات کارشناسان، متخصصان و ذینفعان اصلی کشور تهیه و نهایی خواهد شد.
وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ایفای نقش راهبردی خود در سیاستگذاریهای کلان، تدوین این سند را به صورت علمی و تخصصی در دستور کار قرار داده است و از تمامی ظرفیتهای دانشگاهی به ویژه دانشگاهیان برای تهیه آن استفاده میکند.
دبیر ستاد علم و فناوری همچنین اعلام کرد: نشستهای تخصصی و پنلهای مربوط به تدوین سند روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محوریت دانشگاه هرمزگان برگزار خواهد شد. در این پنلها، اجزا و عناصر سند با مشارکت دانشگاههای استانهای ساحلی به بحث و تبادل نظر گذاشته میشود.
وی در پایان تاکید کرد: پس از جمعبندی نظرات مطرح شده، پیشنویس نهایی سند جامع توسعه دریایی کشور جهت طی مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.