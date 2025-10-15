پخش زنده
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از غربالگری دانشآموزان استان در بستر سامانه نماد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیخانی بر ضرورت توجه جدی به سلامت روان در مدارس تأکید کرد و گفت: این طرح همزمان با هفته بهداشت روان اجرا میشود.
وی افزود: هدف از این طرح پوشش حداکثری و ارائه خدمات روانی–اجتماعی به دانشآموزان است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت: سلامت روان یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه ضرورتی برای ساختن جامعهای پویا و تابآور است.
هفته بهداشت روان ۱۸ تا ۲۴ مهر است.