معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از غربالگری دانش‌آموزان استان در بستر سامانه نماد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیخانی بر ضرورت توجه جدی به سلامت روان در مدارس تأکید کرد و گفت: این طرح همزمان با هفته بهداشت روان اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از این طرح پوشش حداکثری و ارائه خدمات روانی–اجتماعی به دانش‌آموزان است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت: سلامت روان یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه ضرورتی برای ساختن جامعه‌ای پویا و تاب‌آور است.

هفته بهداشت روان ۱۸ تا ۲۴ مهر است.