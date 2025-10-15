کلنگ ساخت سالن چندمنظوره مدیریت بحران با مشارکت شهرداری و بسیج سازندگی در الوند به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، کلنگ ساخت سالن چندمنظوره مدیریت بحران شهر الوند، طی مراسمی رسمی و با همکاری شهرداری و بسیج سازندگی، به زمین زده شد. این پروژه قرار است در مدت یک سال به بهره‌برداری برسد.

این سالن در زمینی به مساحت ۲۴۴۰ متر مربع احداث خواهد شد. زمین این پروژه توسط شهرداری الوند در اختیار مدیریت بحران قرار داده شده است.

بر اساس این گزارش، ساخت و عملیات اجرایی این سالن چندمنظوره، با هدف افزایش آمادگی و تاب‌آوری شهر در مواجهه با حوادث غیرمترقبه، بر عهده بسیج سازندگی به عنوان پیمانکار اصلی پروژه خواهد بود.