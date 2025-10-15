\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0645\u0627\u06cc\u0646\u0631 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u06f3\u06f0\u06f0\u06f5\u06f1\u06f2\u06f1 \u00a0\u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0