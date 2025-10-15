به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، لی دو هی در حاشیه تمرینات تیم‌های والیبال دختران کمتر از ۱۸ سال کشورمان اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: تمرینات به خوبی پیش می‌رود. با همین بازیکنان در سوپر لیگ والیبال زنان سال گذشته هم شرکت کرده بودیم و بچه‌ها با اینکه زمان زیادی در اردو با ما نبودند، کاملا هماهنگ بودند و با هم آشنا هستند. می‌خواهم از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ایران که این شرایط را برای تیم زیر ۱۸ سال دختر ایجاد کرد که در مسابقات شرکت کند، تشکر کنیم. از آنجایی که تیم آماده‌ای داریم فکر می‌کنم نتیجه خوبی بگیریم.

وی ادامه داد: هدف خودم این است که جزو چهار کشور برتر والیبال زنان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین باشم و فکر می‌کنم این عملی شود.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران در مورد کسب اولین مدال طلای این تیم و بازیکنان جوان والیبال ایران، گفت: جوانان دختر والیبال ایران پتانسیل زیادی دارند و می‌توانند به تیم بزرگسالان برسند. همزمان با تیم بزرگسالان برای بازی‌های کشور‌های اسلامی تمرین می‌کنند، حتی بازیکنان تیم بزرگسالان هم خیلی جوان هستند و می‌توانیم کم کم رنکینگ جهانی را بهبود دهیم.

لی دو هی در مورد دعوت دوباره بازیکنان باتجربه به تیم ملی بزرگسالان به‌رغم رویکرد قبلی این مربی مبنی بر حضور جوانان در تیم ملی، گفت: هدف من هنوز هم پرورش بازیکنان جوان‌تر است، اما از آنجا که فدراسیون نیاز به نتیجه دارد و تمرکز خود را به نتیحه گرفتن در کشور‌های اسلامی گذاشته است، از بازیکنان باتجربه‌ای مثل شبنم علیخانی و سودابه باقرپور می‌خواهیم استفاده کنیم تا بچه‌ها از تجربه آنها بهره بگیرند و بچه‌ها را هم مدیریت کنند که نتیجه بهتری کسب کنیم.

تیم‌های ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر، پسر و ساحلی ایران فردا (پنج‌شنبه ۲۴ مهر) راهی بحرین می‌شوند.