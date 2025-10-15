پخش زنده
امروز: -
بم با ۴ اثر ثبت جهانی و ۳۷ اثر ثبت ملی به عنوان اولین شهر پایلوت شهرشناسی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،اولین پایلوت شهر شناسی کشور بم با ۴ اثر ثبت جهانی و ۳۷ اثر ثبت ملی به وعنوان اولین شهر کشور پایلوت شهرشناسی کشور شد به همینمناسبت جلسه بم شناسی در بم تشکیل جلسه داد .
ارش شکیبایی مجد مدیر مرکز بم شناسی گفت : بمچهار اثر ثبت ملی یونسکو دارد اولین مرکز شهرستان شناسی در استلن کرمان و کشور شد بم پایلوت شهر شناسی کشور شدومرکز بم شناسی جهت شناساندن تاریخ فر هنگ گوشی اداب رسوم جاذبه های تاریخی و گردشگری در کشور رتبه اول را دارد .
رییس مرکز بم شناسی بیان کرد:مرکز شهر شناسی، بم را در کشور به عنوان پایلوت معرفی کرده است تا سر لوحه ای برای معرفی شهرستان شناسی در دیگر شهرهای استان و کشور باشد.
وی گفت : نسخ خطی بم و ارشیو شفاهی چهره های مفاخرو مشاهیر بم با کمک اسناد ملی ساماندهی ودر بم نگهداری میشود.