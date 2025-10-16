سید علی اصغر جوانمردی با وجود معلولیت از ناحیه هر دو پا در رشته پارادو و میدانی بار‌ها پرچم کشورمان را با قهرمانی خود در ماده پرتاب وزنه مردان کلاس f۳۵ به اهتزاز در آورده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این ورزشکار ایرانی به تازگی دو نشان طلای پرتاب وزنه را در رقابت های جهانی از آن خود کرد.

سید علی اصغر جوانمردی که در سال ۲۰۱۵ عضو تیم ملی پارادو و میدانی کشورمان شد تاکنون توانسته است در فعالیت حرفه‌ای خود مدال‌های رنگارنگ زیادی را در مسابقات آسیا، جهان و پارالمپیک برای کشورمان کسب کند.

این ورزشکار در سال ۲۰۲۴ یک نشان نقره را در مسابقات جهانی ژاپن و یک برنز را در پارالمپیک پاریس به دست آورد .

مسابقات ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن دیگر رقابت‌هایی است که قرار است جوانمردی در آن شرکت کند.

به پاس افتخارافرینی این قهرمان ملی پوش پارادو و میدانی با مساعدت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر صدرا زمینه استخدام وی در شهرداری صدرا فراهم شد.