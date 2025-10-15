به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس کل دادگستری استان البرز در مراسم معارفه، بر اهمیت نقش دادستان در ارتقاء امنیت و اجرای عدالت در شهرستان تأکید کرد و گفت: نقش دادستان در ارتقاء امنیت و اجرای عدالت در شهرستان اهمیت بالایی دارد.

فاضلی هریکندی گفت: امیدواریم روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد و خدمات حقوقی مطلوب‌تری به شهروندان ارائه شود.

در این مراسم از سامان قاضی‌زاده دادستان سابق نظرآباد تجلیل و امیر پیشرویان ورکی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد معرفی شد.