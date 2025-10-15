طرح بازسازی و نوسازی گروه کارخانجات ماشین‌سازی تبریز با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، گام نخست این طرح، نوسازی کارخانه ریخته‌گری ماشین‌سازی است که جزئیات آن امروز در نشستی با حضور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در تبریز تشریح شد.

براساس طرح ارائه شده توسط این سازمان، نوسازی و بازسازی کارخانه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز در ۲ مرحله انجام خواهد شد که با اجرای آن، میزان تولید محصول نهایی این کارخانه به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.

استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: کارخانه ماشین‌سازی نشان و هویت صنعت آذربایجان است و تنها یک کارخانه نیست، بلکه کارخانه‌ساز است.

بهرام سرمست با اشاره به فرازونشیب‌های گذشته درخصوص واگذاری و احیای این کارخانه و همچنین مسائل و مشکلات مختلف آن از قبیل مسائل کارگری و فرسودگی ماشین‌آلات گفت: بازسازی و نوسازی این کارخانه برای استان بسیار مهم است و از همه ظرفیت‌های قانونی در این راستا استفاده می‌کنیم.

وی با تاکید بر همراهی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در روند بازسازی کارخانه ماشین‌سازی گفت: هر اقدامی که در حیطه اختیارات و امکانات استان باشد انجام خواهیم داد تا سازمان گسترش و نوسازی صنایع در اجرای این طرح مهم موفق باشد.

فرشاد مقیمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) هم در این نشست با تاکید بر ضرورت نوسازی صنایع مادر اظهار کرد: ۴۰ واحد صنعتی در آذربایجان شرقی در اولویت نوسازی و بازسازی هستند و نخستین مرحله بازسازی و نوسازی صنایع در دولت چهاردهم را از این استان شروع کرده‌ایم.

مقیمی با اشاره به طرح بازسازی و نوسازی کارخانه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز گفت: مقدمه مسیر بازسازی و نوسازی صنایع، تسهیل و تسریع در صدور مجوز‌های لازم برای مولدسازی زمین‌های مازاد ماشین‌سازی تبریز و تامین اعتبار برای اصلاح ساختار منابع انسانی است.

وی همچنین بر بخشودگی جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی، استمهال پرداخت اقساط معوق و حق بیمه و مالیات این شرکت و همکاری دستگاه‌های استانی ذی‌ربط در صدور مجوز‌های لازم تاکید کرد.

معاون وزیر صمت و رئیس هیأت‌مدیره ایدرو، در نشست دیگری از آغار اجرای طرح تولید الیاف شیشه در شهرستان مرند خبر داد.

فرشاد مقیمی گفت: این طرح از پروژه‌های کلیدی و ملی کشور محسوب می‌شود و با توجه به میزان بالای واردات این محصول، اجرای آن صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: مراحل اولیه طرح انجام شده و قرارداد تجاری آن با طرف خارجی نیز امضا شده است. با نهایی شدن مرحله باقی مانده تأییدیه تأمین مالی از کشور چین، عملیات اجرایی پروژه طی ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.

مقیمی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود مواد اولیه در منطقه، جانمایی این طرح در مرند انجام شده و با حمایت وزارت صمت و پیگیری مدیران استان، مراحل نهایی سرمایه‌گذاری در حال تکمیل است.