جشن «اراده‌های بزرگ» به مناسبت هفته و روز ملی پارالمپیک، در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این جشن با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هلال احمر، هیأت ورزش‌های همگانی و هیأت نابینایان و کم بینایان خراسان رضوی، معاونت سلامت و تربیت بدنی شهرداری و آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد برگزار شد.

در این مراسم که خانواده‌های قهرمانان پارالمپیک و جمعی از ورزشکاران توان‌یاب استان حضور داشتند، از ۲۰ نفر از قهرمانان و مدال آوران خراسان رضوی در مسابقات پارالمپیک و جهانی تجلیل شد.

از دیگر برنامه‌های این هفته در خراسان رضوی، اجرای مسابقات تنیس روی میز، مسابقات دو و میدانی، مسابقات شنا و برگزاری بیش از ۴۰ برنامه جانبی است.