

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مریم حسنی از بانوان جامعه عشایری شهرستان خوسف، به عنوان زن نمونه عشایری کشور در سال جاری معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

وی که مدیرعامل صندوق خرد زنان عشایری گارجگان است، با پشتکار و نقش مؤثر خود در احیای هنر پارچه‌بافی سنتی مله شامل تولید حوله، دستمال و سایر منسوجات سنتی عشایری، توانسته الگویی درخشان برای زنان عشایر سراسر کشور باشد.

در نهمین همایش ملی روز جهانی زنان روستایی و عشایری که ۲۲ مهر ۱۴۰۴ با هدف تجلیل از زنان نمونه و با حضور مسئولان سازمان امور عشایر ایران و جمعی از مقامات ملی و استانی برگزار شد، از زحمات این بانوی کارآفرین تقدیر شد.



این رقم محلی در تیر ۹۷ به شماره ۱۶۲۳ در فهرست میرات معنوی کشور ثبت ملی و در ۳۱ تیر ۹۸ شهر خوسف به عنوان شهر مله بافی ثبت ملی شد.



