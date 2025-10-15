قطبهای معنوی ایران؛ از دل قزوین تا آینههای شیراز
حرم امامزاده حسین (ع) در قزوین و حرم شاهچراغ (ع) در شیراز، دو مقصد برجسته گردشگری مذهبی هستند که سالانه هزاران زائر را در فضایی روحانی و تاریخی گرد هم میآورند.
، ایران با برخورداری از بارگاههای مقدس و اماکن زیارتی متعدد، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری مذهبی در جهان اسلام به شمار میرود. از جنوب تا شمال، از شیراز تا قزوین، گنبدها و گلدستههای باشکوهی به چشم میخورند که در آنها تاریخ و ایمان به هم میرسند.
در قزوین، حرم امامزاده حسین (ع)، فرزند امام رضا (ع)، به عنوان قطب معنوی این شهر شناخته میشود و جایگاه ویژهای در دل مردم دارد. زائران بسیاری از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران، از جمله مهمانانی از سوریه، برای زیارت این مکان مقدس به قزوین سفر میکنند.
امامزاده حسین، با نسب شریف «حسین بن علی بن موسیالرضا»، مورد احترام ویژه مردم قزوین است و فضای روحانی حرم، آرامش خاصی به زائران میبخشد.
در جنوب کشور، بارگاه شاهچراغ (ع)، برادر امام رضا (ع)، در شیراز با معماری چشمنواز و آینهکاریهای منحصربهفرد، سالانه هزاران زائر از ایران و جهان را جذب میکند.
این دو بارگاه مقدس، جلوهای از فرهنگ و معنویت ایران اسلامی را به نمایش میگذارند و نقش مهمی در توسعه گردشگری مذهبی کشور ایفا میکنند.