وزیر جهاد کشاورزی گفت:برای خودکفایی در تولید محصولات اساسی باید از همه ظرفیتهای علمی ،فناوری و سرمایهگذاری استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری در همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» افزود: امنیت غذایی قابل تعویق نیست و برای دستیابی به آن باید از ظرفیت علم، فناوری و سرمایهگذاری پایدار حداکثر استفاده را برد.
همه چیز از یک مزرعه خانوادگی در دشتهای پیشوای ورامین شروع شد.
شهریار صفاری دامدار گفت: ما سعی کردیم بهرهوری بالاتر داشته باشیم. محصولات با تکنولوژی بالاتری رو تولید بکنیم.
مزرعه آقای صفاری که روزانه ۳۰۰۰ تن شیر خام تولید میکند بخشی از تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد.
حامد نجفی علمدار کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: امنیت غذایی را یک زمانی میگفتند جزء امنیت ملی هست. الان میگویند همان امنیت ملی است یعنی شما بدون داشتن غذای کافی نمیتوانی امنیت ملی را در واقع تعیین کنید و به آن برسید.
اهمیت این موضوع وقتی روشنتر میشود که بدانیم در سال ۱۴۰۲ سند ویژهای برای آن نگاشته شد.
حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در موارد گوناگون قانونی که مجبور کردیم منابعی که باید برای آنها در نظر گرفته شود و تأمین منابع شوند اشاره شده است.
اما اجرای این اسناد دغدغههایی را برای برخی صاحبنظران ایجاد کرده است.
اسکندر زند دبیر سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی گفت: اجرایی نشدن آن آسیب زده و یک بخشی از این نگرانیها به خاطر همین است که ما نتوانستیم امنیت غذایی را به مسئله اول و نخستین مسئله و مهمترین مسئله کشور تبدیل کنیم.
حجت ورمزیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ما بایستی برویم به سمت خودکفایی در نهادههای دامی تنوع بخشی به سبد خوراک دام ولی بالاخره در کوتاه مدت وقتی نیاز داریم این نیاز را اگر به موقع نتوانیم تأمین کنیم تولید کشور دچار مشکل میشود.
یکی از ارکان تأمین امنیت غذایی تأثیر سیاستهای ارزی است.
ما باید بتوانیم تامین مالی کنیم و این تأمین مالی پایدار به موقع و به هنگام باشد و اگر این اتفاق افتاد حتماً میتوانیم بگوییم که امنیت غذایی را در کشور ایجاد کردیم.
گندم، برنج، حبوبات، گوشت سفید و گوشت قرمز از جمله محصولات راهبردی برنامه هفتم به شمار میروند جایی که خودکفایی ۹۰ درصدی این محصولات تا پایان برنامه هفتم هدف گذاری شده تا گامی موثر در ایجاد امنیت غذایی کشور برداشته شود.