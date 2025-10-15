مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: نخستین سرمایه‌گذاری خارجی کشور با آورده طلا به میزان سه میلیون دلار، در استان اصفهان به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ناصر یارمحمدیان افزود: این سرمایه‌گذاری از نوع شمش طلا، در چارچوب اصلاحیه مصوبه هیأت وزیران درباره ورود فلزات گرانبها توسط سرمایه‌گذاران خارجی در استان اصفهان انجام شده است.

به گفته: طبق مصوبه هیات وزیران، ورود شمش طلای استاندارد به کشور بدون نیاز به ثبت سفارش و با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری بر اساس منابع معتبر بین‌المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی ممکن شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: طبق ضوابط جدید، شمش طلای وارداتی باید در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا عرضه شود و به فروش برسد و معادل ریالی حاصل از فروش نیز به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر یا صاحب طرح سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد.

یار محمدیان با بیان اینکه این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به شیوه‌های ورود سرمایه و تسهیل تأمین نقدینگی طرح‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفته است افزود: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پس از دریافت گواهی فروش و مستندات گمرکی، ارزش طلا را به‌عنوان سرمایه خارجی ثبت می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان بیان کرد: انتقال ارز بابت سود و عواید سرمایه‌گذاری نیز تنها پس از گذشت یک سال از به‌کارگیری سرمایه و با تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکانپذیر خواهد بود.

سرمایه‌گذاری خارجی در استان در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ تعداد بیش از چهار برابر و از لحاظ ارزش بیش از ۲۴ برابر رشد داشته است.

اصفهان در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بر اساس رتبه‌بندی وزارت کشور در میان استان‌ها، حائز بهترین عملکرد و دارای رتبه نخست شده است.