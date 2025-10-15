فرمانده سپاه روح‌الله استان در سومین جشنواره علمی شهید چمران گفت: آثار، مقالات و تولیدات علمی به دبیرخانه جشنواره رسیده و پس از داوری آثار منتخبان در استان، در کشور هم داوری و بهترین آثار معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار مرتضی عمومهدی گفت: تاکید بسیج اساتید بر تولید علم نافع است تا آنچه تولید می‌شود در راستای نیاز‌های کشور باشد.

مسئول سازمان بسیج اساتید استان هم گفت: این جشنواره در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور برگزار شد و پس از فراخوان اساتید دانشگاه در ۶ محور شرکت کردند.

سیدمحمدرضا حسینی نسب افزود: بیش از ۷۸۰ اثر به جشنواره رسید و با بررسی در کمیته‌های تخصصی و علمی ۱۱ پژوهشگر به عنوان پژوهشگران برتر شناخته شدند و به جشنواره کشوری معرفی شدند.

او گفت: هدف اصلی جشنواره تقویت جریان علم نافع و هدایت جریان علمی کشور به سمت نیاز‌ها و اولویت‌های جامعه است.

حسینی نسب افزود: هدف این است که در راستای بیانیه گام دوم و زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی ظرفیت‌های علمی کشور در قالب این جشنواره شناسایی شود.