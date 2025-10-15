به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کرم چهارلنگ در نشست ستاد پیشگیری از شیوع آنفلونزای پرندگان بر مراقبت مردم بویژه پرورش دهندگان طیور برای مراقبت از ابتلا به این بیماری خطرناک تاکید کرد، و افزود: با توجه به فصل مهاجرت پرندگان و قرارداشتن کهگیلویه و بویراحمد بر مسیر گذر پرندگان مهاجر احتمال انتقال بیماری انفلونزای پرندگان وجود دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون مورد مشکوکی مشاهده نشده اما قراقبت و احتیاط لازم است از مردم خواست از شکار تماس و خوردن پرندگان وحشی پرهیز کنند.

در این نشست راهکارها و دستورالعملهای لازم برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزای پرندگان اتخاذ شد.

رصد مسیر حرکت پرندگان مهاجر، واکسناسیون محیط بانان، اعمال اقدامات مراقبتی در مراکز پرورش دام، نظارت برکشتارگاه ها و جلوگیری از فروش مرغ زنده از مصوبات این نشست بود.

در این نشست محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار تلاش در جهت ارتقای بهداشت سلامتی و امنیت عمومی را وظیفه همگانی خواند و بر مشارکت همکاری و هماهنگی همه دستگاهها برای پیشگیری از شیوع احتمالی بیماریهای فصلی بویژه آنفلونزای پرندگان تاکید کرد.