اردوی پزشکی به همت بنیاد علوی و گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی به مدت سه روز به مردم شهرستان ملایر خدمت ر سانی می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته مسئول بنیاد علوی در استان همدان، در این سه روز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم ملایر که در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و عضو هیچ نهاد حمایتی نیستند از خدمات این مجموعه بهره‌مند خواهند شد.

فاطمه حسن کاویار افزود: بیش از ۶ میلیارد هزینه برای انجام این اردوی جهادی سه روز هزینه شده است.

او تأکید کرد: در این اردوی جهادی تمامی خدمات به شکل رایگان ارائه می شود.

مهدیار طالب، مسئول گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی هم با بیان اینکه خدماتی همچون غربالگری، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، پزشک عمومی و متخصص و اهدای عینک و دارو در این اردو ارائه می شود، گفت: ۵۰ جهادگر از سراسر کشور در این اردو حضور دارند.