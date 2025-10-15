به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کارشناس مسئول اردو‌ها و فضا‌های پرورشی آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ تیم ۴ نفره در قسمت دختران در این لیگ حضور داشتند گفت این برنامه از اول مهرماه ۱۴۰۳ آغاز شده و اختتامیه آن امروز در اردوگاه ۱۵ خرداد برگزار شد.

حجت الاسلام سید حمید درخشان افزود: این برنامه در سه حوزه بوم تفکر، کتابخوانی و رسانه تصویری انجام شد و ۱۵ تیم به مرحله استانی راه پیدا کردند و در مرحله آخر ۵ تیم به لیگ ملی که یک ماه آینده در تهران برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.